Super Dragon Ball Heroes: World Mission si mostra in un nuovo Trailer Gameplay

I videogiocatori legati al brand di Dragon Ball possono certamente ritenersi fortunati. Nel corso degli ultimi tempi, infatti, l'IP è stata oggetto di numerose trasposizioni videoludiche.

Tra queste possiamo ricordare l'apprezzato picchiaduro Dragon Ball FighterZ, già disponibile per PC, Playstation 4, Xbox One e PC. Tra i progetti attualmente in via di sviluppo troviamo invece Dragon Ball Project Z, nuovo action RPG nato da una collaborazione tra Bandai Namco e CyberConnect 2 e atteso su PC e console ammiraglie di Sony e Microsoft, e Dragon Ball Heroes: World Mission, la cui pubblicazione è invece prevista su PC e Nintendo Switch.

Proprio a quest'ultimo Titolo, è dedicato un nuovo Gameplay Trailer, recentemente pubblicato da Bandai Namco America. Come di consueto, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news. Il Publisher lo introduce con queste parole: "Colleziona i tuoi personaggi preferiti, componi mazzi inarrestabili, e combatti per vincere in Super Dragon Ball Heroes: World Mission".

Ne approfittiamo per ricordare a Lettori e Lettrici che Super Dragon Ball Heroes: World Mission sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 4 aprile, mentre gli Utenti Europei dovranno attendere il giorno successivo, venerdì 5 aprile. Segnaliamo infine che il nuovo Titolo ispirato al mondo creato dalle matite di Akira Toriyama farà il suo esordio su PC e su Nintendo Switch.