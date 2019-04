Super Dragon Ball Heroes World Mission: trailer di lancio italiano

Bandai Namco annuncia oggi l'uscita di Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch e PC Digital in Europa, per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer di lancio in italiano che potete vedere in apertura della notizia.

Super Dragon Ball Heroes World Mission è un gioco strategico di carte che include oltre 1.000 carte e 350 personaggi da tutto l’universo di Dragon Ball, inclusi Dragon Ball Super, le serie Dragon Ball Xenoverse, FighterZ e altri.

I giocatori inizieranno un epico viaggio nei panni di Beat, un giovane fenomeno del card game di Dragon Ball, nel suo tentativo di salvare il mondo reale dalla minaccia di brutali nemici del mondo virtuale! Super Dragon Ball Heroes World Mission è ora disponibile in Europa su Nintendo Switch (versione fisica e digitale e PC (via Steam, solo digitale).