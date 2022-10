Super Dragon Hero Game, lo strano gioco Android gratis sul Play Store

Vi ricordate di Super Hedgehog Rope Hero, l'inaspettato gioco gratis per Android? Ebbene, ora gli stessi creatori di quel titolo (che al momento in cui scriviamo ha addirittura superato i 10 milioni di download sul Play Store) sono tornati con un'altra produzione altrettanto "controversa": Super Dragon Hero Game.

La questione è sempre la solita: potreste non voler scaricare questo titolo, considerando anche la presenza, come indicato in passato per Super Hedgehog Rope Hero, di un certo numero di annunci pubblicitari. Inoltre, il comparto tecnico non è poi così interessante, al contrario di quanto si potrebbe pensare guardando le immagini di presentazione del titolo.

Per intenderci, potreste voler prendere visione di un video gameplay di Super Dragon Hero Game, così da comprendere a cosa si fa effettivamente riferimento. A tal proposito, a quanto pare nel menu iniziale compare addirittura il pulsante "GTA MODE", mentre c'è poco da dire sul "richiamo" a Dragon Ball.

Non appena si scende nella città si notano dei modelli poligonali "leggermente" poco definiti. Insomma, a quanto pare ci risiamo: un altro titolo "controverso" sta scalando le classifiche del Play Store di Google.

Abbiamo deciso di approfondire la questione, anche in virtù del fatto che il gioco è già stato scaricato oltre un milione di volte (ed è uscito il 1 settembre 2022), per mettervi al corrente della situazione.