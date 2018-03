Super Inefficient Golf: il nuovo gioco degli autori di RedOut arriva il 15 marzo su PC

, team italiano autore dell'ottimo RedOut , ha annunciato chesarà disponibile da domani (giovedì 15 marzo) su PC, in vendita su Steam al prezzo di 4,99 euro.

Sulla pagina Steam di Super Inefficient Golf possiamo leggere la descrizione del gioco: "Perchè colpire una palla con un bastone di metallo, quando puoi appiccicarci sopra delle mine? Super Inefficient Golf migliora il gioco più inefficiente mai concepito, rendendolo ancor meno efficiente. Impara la nobile arte di posizionare le tue mine, la maestria di esploderle con il giusto tempismo, e BOOM - Birdie!

Il gioco è diviso in due fasi: mina la tua palla, per poi spararla nello spazio (o meglio ancora, in buca) facendola esplodere! Hai pieno controllo su quali mine detonare e quando, dandoti il dominio assoluto sulla tua traiettoria. Le mazze da golf sembreranno roba da dilettanti!"

In apertura trovate il trailer di lancio di Super Inefficient Golf mentre in calce abbiamo pubblicato le prime immagini del gioco. Ricordiamo che SIG sarà in vendita solo su Steam da giovedì 15 marzo, al prezzo di 4,99 euro.