Super Kirby Clash svelato ufficialmente: il party game è disponibile gratis su Switch

Nel corso del Nintendo Direct di settembre, gli autori di HAL Laboratory annunciano e lanciano ufficialmente il progetto di Super Kirby Clash, un party game in esclusiva per Nintendo Switch.

Il titolo dovrebbe approdare quest'oggi, giovedì 5 settembre, sull'eShop della console ibrida della casa di Kyoto: la formula scelta da HAL Laboratory per lanciare questo nuovo progetto è quella dei free to start, ossia con la possibilità di scaricare gratuitamente il titolo per poi sbloccare nuove funzionalità attraverso il negozio interno per le microtransazioni facoltative.

Il video esplicativo confezionato dagli autori giapponesi nel corso del Nintendo Direct ci descrive l'esperienza multiplayer di Super Kirby Clash come fortemente incentrata sul multiplayer competitivo, sia in rete che in locale tramite schermo condiviso e l'utilizzo di quattro Joy-Con per altrettanti utenti.

Sin dal lancio, l'offerta ludica di Super Kirby Clash dovrebbe comprendere ben 100 sfide o "livelli", ciascuno caratterizzato da attività da svolgersi scegliendo il proprio personaggio preferito. Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct sono stati annunciati anche la versione Switch di Overwatch e il gioco di ruolo Little Town Hero di Game Freak.