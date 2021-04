Super League addio: Agnelli della Juventus cita Fortnite e COD come concorrenti del calcio

Nell'ultima intervista concessa al Corriere dello Sport da Andrea Agnelli, il Presidente della Juventus F.C. ha discusso del progetto ormai tramontato della Super League citando Fortnite e Call of Duty come "catalizzatori dell'attenzione dei giovani" e, quindi, concorrenti diretti del calcio.

Il massimo esponente della Vecchia Signora coglie l'opportunità offertagli dal Corriere dello Sport per riallacciarsi agli ultimi eventi che stanno scombussolando il calcio europeo e affermare che per chi ha figli di dieci, quindici o vent'anni, "la disaffezione per il calcio è palpabile: i giovani si interessano ad altre cose".

A detta del Presidente della Juventus, quindi, la crisi che sta investendo il calcio non sarebbe soltanto finanziaria ma di fidelizzazione del pubblico, soprattutto tra i più giovani: è proprio a questi ultimi a cui Agnelli fa riferimento nel dichiarare che "vogliono i grandi eventi e non sono legati ad aspetti come il campanilismo, come lo era la mia generazione".

La massima carica dirigenziale della Juventus F.C. snocciola quindi dei dati legati alla percentuale di interesse per il calcio nei giovani tra i 15 e i 24 anni e, guardando ai fenomeni più dirompenti dell'industria dei videogiochi come Fortnite Capitolo 2 e Call of Duty, sottolinea come ci sia bisogno di una competizione che contrasti ciò che viene riprodotto su piattaforme digitali, ovvero un torneo che "trasformi il virtuale in reale. Tralasciamo gli effetti della concorrenza dei vari Fortnite, Call of Duty eccetera, autentici catalizzatori dell’attenzione dei ragazzi di oggi destinati a essere gli spender di domani".