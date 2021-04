Super League, l'annuncio rivoluziona il calcio...e FIFA? Tutti i dettagli in video!

Nel corso della nottata, l'annuncio della nascita della nuova Super League ha infiammato l'attualità sportiva, segnando una svolta epocale per l'universo calcistico.

Esattamente allo scoccare della mezzanotte della giornata odierna, - lunedì 19 aprile - le dirigenze di club di AC Milan, Arsenal FC, Atletico Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, FC Inter, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur (ai quali potrebbero presto unirsi anche Bayern Monaco e Lipsia) hanno ufficialmente sancito la nascita di una nuova competizione sportiva di portata europea. Battezzata per l'appunto Super League, quest'ultima segna un distaccamento tra le franchigie coinvolte nell'annuncio e le dirigenze di FIFA e UEFA, principali organi internazionali della scena del calcio.



Oltre a turbare gli equilibri della scena sportiva, la comparsa sulla scena della Super LEague potrebbe avere importanti conseguenze anche per il mondo videoludico a marchio FIFA. Cosa potrebbe significare la novità per il prossimo FIFA 22 e, più in generale, per la serie di Electronic Arts? Per tutti i dettagli, vi rimandiamo dunque al video dedicato che trovate direttamente in calce a questa news. Come da tradizione, il filmato è ovviamente a vostra disposizione anche sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!