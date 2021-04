La Super Lega perde pezzi, cosa succederà con FIFA 22 e PES?

Nata domenica notte con un roboante annuncio che ha sconvolto il calcio internazionale, il progetto della Super Lega sembra destinato ad arenarsi a poco più di 48 ore dalla presentazione ufficiale. Facciamo chiarezza.

Nella notte le squadre inglesi della Super League (Manchester City/United, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham) hanno annunciato la decisione di ritirarsi dalla competizione dopo che i tifosi britannici hanno messo a ferro e fuoco il paese con vive proteste sotto le sedi dei club e davanti ai principali stadi del Regno Unito. Anche Milan e Inter hanno deciso di abbandonare la Super Lega stando a quanto riportato da varie fonti, con il comunicato ufficiale che dovrebbe arrivare a stretto giro.

Juventus, Real Madrid e Atletico Madrid confermano la volontà di partecipare alla Super League mentre è ancora incerto il destino del Barcellona. Un progetto destinato a naufragare? E' presto per dirlo ma certamente i ritiri dei club inglesi e delle due squadre italiane pesano come un macigno sul futuro della Super Lega.

Come ipotizzato nei giorni scorsi, la Super League sembrava destinata a cambiare anche il panorama dei videogiochi calcistici con le squadre della Super Lega escluse da FIFA 22 mentre Konami ha da tempo siglato accordi di partnership con Arsenal, Juventus, Manchester United e Barcellona.

L'impatto della Super Lega su FIFA 22 e eFootball PES 22 potrebbe dunque essere minore del previsto, al momento EA Sports e Konami non hanno commentato la situazione e non sappiamo come i due publisher si muoveranno relativamente ai diritti del torneo e delle (poche) squadre della Super Lega. Il ginepraio sulle licenze potrebbe portare ad un ritardo nell'uscita dei due giochi? Difficile dirlo, Konami potrebbe acquistare i diritti della Super League e aggiungere la competizione al proprio gioco di calcio, opzione questa preclusa a FIFA a causa degli accordi con la medesima organizzazione.

Almeno per il momento sembra tramontare definitivamente invece l'ipotesi di vedere nel prossimo futuro un videogioco calcistico interamente dedicato alla Super League.