Super Lesbian Animal RPG: dopo 9 anni, c'è finalmente la finestra di lancio

Dopo nove anni di attesa in cui gli sviluppatori hanno continuato a lavorare al progetto, c'è finalmente una finestra di lancio per Super Lesbian Animal RPG, il bizzarro gioco di ruolo realizzato da ponett in arrivo su PC via Steam e Itch.io.

Dopo la demo pubblicata nel 2018, Super Lesbian Animal RPG si avvicina al suo debutto ufficiale, che avverrà nel mese di dicembre di quest'anno. Al momento non è ancora disponibile una data più precisa, ma con tutta probabilità gli sviluppatori ci aggiorneranno in merito nel corso delle prossime settimane.

Super Lesbian Animal RPG è un gioco sull'amore, l'ansia e la lotta contro mostri dall'aspetto divertente presenti nei dungeon. Segue le storie di Melody, della sua ragazza Allison e delle loro amiche Claire, una strega che piega le regole a suo piacimento, e Jodie, una leale cavalleressa. Nel corso del loro viaggio, le nostre eroine inesperte si intrometteranno con forze che sfuggono al loro controllo e si ritroveranno responsabili del destino della loro città natale. Combatteranno anche contro alcune rane sferiche, viaggeranno in una terra dimenticata, faranno amicizia con uno o due robot, e faranno inc***are il bibliotecario locale. Gli sviluppatori dichiarano di essersi ispirati a ruolistici storici come Final Fantasy e Paper Mario.

Potete dare uno sguardo al gioco in azione tramite il nuovo trailer che vi abbiamo riportato in apertura. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina Steam di Super Lesbian Animal RPG.