Super Lucky's Tale arriverà presto su Nintendo Switch?

Sebbene non ci siano ancora certezze in merito, sembra che il coloratissimo platform Super Lucky's Tale possa approdare su Nintendo Switch, dopo aver riscosso un discreto successo su Xbox One e PC.

Il gioco è stato pubblicato in esclusiva console su Xbox ma a quanto pare si tratta di una esclusiva temporale poichè Microsoft non possiede i diritti sull'IP, che appartengono invece a Playful Corporation. Proprio dando una occhiata al curriculum di alcuni membri dell'azienda sono emersi alcuni indizi riguardo un possibile arrivo del gioco sulla console Nintendo...

Taylor Smith ad esempio afferma di aver lavorato su Super Lucky's Tale e di essersi occupato degli "assets e delle ambientazioni per il porting su Nintendo Switch". Il curriculum LinkedIn di Jesse Sosa riporta anch'esso "Super Lucky's Tale per Nintendo Switch" tra i lavori più recenti. Da notare come Sosa non lavori più per Playful dopo essersi spostato in Gearbox a metà 2018, gli indizi emersi non sembrano essere quindi recentissimi, tuttavia nessun annuncio ufficiale è giunto a riguardo, non ci resta quindi che attendere comunicazioni da parte degli sviluppatori.