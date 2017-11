Super Lucky's Tale torna a mostrarsi in azione nel trailer di lancio

hanno pubblicato il trailer di lancio di, il nuovo capitolo diin arrivo il 7 novembre su. Il filmato ci permette di dare un'occhiata a nuove sequenza di gameplay tratte dal gioco: lo trovate in cima.

Al contrario del primo capitolo, pensato per sfruttare i visori VR, Super Lucky's Tale proporrà un'esperienza di gioco tradizionale che farà del level design e delle fasi platform i suoi veri punti di forza. Come sempre, le fonti di ispirazione principali rimangono i platform 3D degli anni 90, con un particolare occhio di riguardo per le produzioni Rare.

Ricordiamo che Super Lucky's Tale sarà disponibile su Xbox One (col supporto ai 4K per Xbox One X) e Windows 10 a partire dal 7 novembre.