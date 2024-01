Super Mario: un 2023 'da sogno' per il nuovo doppiatore, che ringrazia i fan

Il 2023 ha segnato un cambiamento epocale per Nintendo: Super Mario ha un nuovo doppiatore ufficiale. Kevin Afghani ha infatti preso il posto dello storico Charles Martinet e d'ora in avanti sarà lui a prestare la propria voce a Mario, Luigi ed altri iconici personaggi della Grande N.

Afghani ha esordito come nuovo interprete dell'idraulico baffuto nell'acclamato Super Mario Bros. Wonder, per poi doppiare anche Wario in WarioWare Move It. Per l'interprete l'ultimo anno è stato dunque importantissimo ed ha quindi preso parola su Twitter/X per ringraziare tutti i fan che lo hanno sostenuto in questa nuova, fondamentale esperienza.

"Nemmeno nelle mie più sfrenate fantasie avrei mai potuto immaginare cosa avrebbe significato per me quest'anno. In un solo anno ho vissuto i sogni di una vita e non riesco a spiegare a parole quanto ne sono grato. Dal profondo del mio cuore, grazie", ha dichiarato Afghani sul proprio profilo social manifestando tutto il suo entusiasmo per l'importante ruolo che d'ora in avanti ricoprirà nei giochi Nintendo incentrati su Super Mario.

Alla luce del successo riscosso dall'ultima avventura 2D della serie, Nintendo non ha disdegnato di rivelare qualche retroscena sulla genesi del gioco: ad esempio, una celebre abilità di Yoshi è stata scartata da Super Mario Bros. Wonder per motivi tecnici e di gameplay.