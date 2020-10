Super Mario, 35 anni di Regno dei Funghi: l'evoluzione dell'icona Nintendo in video!

Il 2020 ha festeggiato un compleanno importantissimo, non solo per l'universo Nintendo, ma per l'intero settore videoludico: Super Mario ha infatti compiuto 35 anni!

Un traguardo importante per il baffuto idraulico italiano, che nel tempo ha saputo rinnovarsi in maniera costantemente. Superando piattaforme mobili con salti mirabolanti, il buon Mario non ha disdegnato viaggi alla volta delle destinazioni più improbabili. Dallo spazio profondo di Super Mario Galaxy all'affollata New Donk City di Super Mario Odyssey, l'icona della Casa di Kyoto non ha rallentato un momento nel corso dei suoi oltre tre decenni di storia.

Ad accompagnarne l'evoluzione, oltre a un cast di personaggi a dir poco d'eccezione, anche un Regno dei Funghi capace di confermarsi nel tempo come un'ambientazione ricca di fascino, mai uguale a se stessa e straordinariamente capace di accogliere il cambiamento. Per festeggiare questo ricco percorso, la nostra Giulia Martino ne ha rievocato i passaggi fondamentali, dalle origini di Super Mario alla designazione dell'idraulico come Ambasciatore alle - purtroppo posticipate - Olimpiadi di Tokyo 2020. Per accompagnarvi in questo viaggio, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, che trovate, come ormai consuetudine, sia in apertura a questa news sia sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!