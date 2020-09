Super Mario 35th Anniversary, annuncio previsto questa settimana?

Secondo alcuni rumor il gioco di punta di Nintendo per il Natale 2020 sarà Super Mario 35th Anniversary Collection, tuttavia ad oggi la tanta rumoreggiata raccolta non è mai stata annunciata... ma potrebbe essere svelata questa settimana.

Niente di certo, ma quando c'è di mezzo Emily Rogers è bene prestare attenzione, anche se in questo caso l'indizio è piuttosto sibillino. Su Twitter è comparso un messaggio che recita "Se Mario 3D Collection verrà annunciato questa settimana, comprerò una copia per chiunque ricondivida questo messaggio." Detto fatto, Emily Rogers ha effettivamente condiviso il Tweet con tanto di ringraziamenti.

Insomma, la celebre insider potrebbe aver (indirettamente?) confermato l'annuncio di Super Mario 3D Collection per questa settimana e considerando che raramente Nintendo annuncia nuovi titoli il venerdì o nel weekend, il giorno giusto potrebbe essere oggi.

Si tratta però solamente di ipotesi, altri insider hanno infatti dichiarato che il reveal è in ritardo e la raccolta verrà annunciata probabilmente dopo l'anniversario (13 settembre) con uscita prevista comunque entro fine anno in tempo per la stagione natalizia. Super Mario 3D Collection dovrebbe includere le riedizioni di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy mentre Super Mario 3D World dovrebbe godere di una riedizione Deluxe in arrivo nel 2021.