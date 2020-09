Super Mario 35th Anniversary Collection: che fine ha fatto l'annuncio?

La scorsa settimana si parlava con insistenza di un imminente annuncio di Super Mario 35th Anniversary Collection, raccolta dedicata al trentacinquesimo compleanno della mascotte Nintendo, evento che cadrà il 13 settembre 2020. Niente però è stato annunciato... dunque che fine ha fatto il reveal?

Stando al podcast Nate the Hate, l'annuncio di Super Mario 35th Anniversary Collection (titolo provvisorio e mai confermato ufficialmente) sarebbe stato rinviato ai giorni successivi all'anniversario, con un lancio comunque apparentemente previsto ancora per fine anno, indicativamente a dicembre così da giungere in tempo sugli scaffali per il Natale. Gli autori del podcast Nate the Hate sembrano essere molto informati riguardo le attività di Nintendo e per primi in passato hanno svelato le date esatte di trasmissioni di Mini Direct e Indie Showcase.

Super Mario 35th Anniversary Collection dovrebbe includere le edizioni rimasterizzate di Super Mario 64 (Nintendo 64), Super Mario Sunshine (GameCube) e Super Mario Galaxy (Wii), mentre Super Mario 3D World dovrebbe godere di una riedizione Deluxe singola, così come accaduto con New Super Mario Bros U e Pikmin 3, quest'ultimo in arrivo a fine ottobre, probabilmente nello slot originariamente occupato dalla raccolta di Super Mario, ora previsto per il 2021 secondo Emily Rogers. Al momento in ogni caso tutto tace, dunque restiamo in attesa di conferme o smentite da parte della casa di Kyoto.