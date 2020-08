Super Mario 35th Anniversary Collection: annuncio in arrivo questa settimana?

Da tempo si parla di una compilation di Super Mario per festeggiare il trentacinquesimo anniversario del celebre personaggio, tuttavia ad oggi Nintendo non ha mai annunciato nulla in merito. Le cose però potrebbero cambiare molto presto...

Secondo quanto riportato dal "solito" Jeff Grubb, Super Mario 35th Anniversary Collection potrebbe essere annunciato il 28 agosto in uno speciale evento celebrativo durante il quale Nintendo sarebbe pronto a svelare anche l'arrivo di Super Mario All-Stars nel catalogo SNES di Nintendo Switch Online.

Quali giochi saranno inclusi in Super Mario 35th Anniversary Collection? Secondo i rumor la raccoltà includerà le versioni rimasterizzate di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy mentre per Super Mario 3D World sarebbe prevista una riedizione Deluxe da lanciare però nel 2021.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato e Nintendo non ha annunciato eventi per venerdì 28 agosto, è pur vero che la Gamescom potrebbe essere certamente una buona occasione per togliere i veli alla tanto rumoreggiata Super Mario 35th Anniversary Collection.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati ad una eventuale Super Mario 35th Anniversary Collection oppure no?