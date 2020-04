Super Mario 35th Anniversary: la linea di abbigliamento arriva nei negozi

Uniqlo ha annunciato che la Capsule Collection dedicata al trentacinquesimo anniversario di Super Mario è ora disponibile nei negozi britannici e arriverà a maggio in Nord America, non appena la situazione internazionale dovuta all'emergenza Coronavirus migliorerà.

In Inghilterra è già possibile acquistare magliette e pantaloncini di Super Mario in taglie da bambino mentre il sito di Uniqlo US propone una selezione di T-Shirt da adulto con varie grafiche dallo stile retrò in vendita a partire da 14.95 dollari, disponibili anche le taglie junior a 9.99 euro, prezzo piuttosto accessibile per una linea su licenza.

Rimandato invece il lancio della Capsule Levis x Super Mario, inizialmente l'arrivo dei capi nei negozi era previsto per il primo aprile ma il lockdown internazionale ha reso difficile organizzare la distribuzione, inoltre molti negozi (tra cui i punti vendita Levis) sono chiusi a seguito dei decreti dei singoli paesi per limitare la diffusione del Coronavirus. Non è chiaro quando la linea arriverà negli store e se sarà disponibile anche in Europa, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.

Per festeggiare i 35 anni della sua mascotte Nintendo sembra avere in programma l'arrivo di numerosi giochi di Super Mario su Switch, tra cui Super Mario 64 Remastered, Super Mario Galaxy e 3D World, oltre ad un nuovo Paper Mario.