Super Mario 35th Anniversary: la raccolta per Switch svelata al prossimo Direct?

Super Mario sta per compiere 35 anni, e sembra che Nintendo voglia festeggiare quest'importante ricorrenza nel migliore dei modi. Alcune iniziative sono già partite: è stata lanciata, ad esempio, la linea di abbigliamento a tema, mentre Hasbro ha annunciato Monopoly Super Mario Celebration Edition e Jenga Super Mario.

Da diversi mesi, inoltre, si vocifera della ri-pubblicazione su Nintendo Switch di alcuni classici con protagonista il baffuto idraulico italiano, come Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy e persino di una versione Deluxe di Super Mario 3D World. Le voci sono tornate alla ribalta quando è stato scoperto il profilo Twitter "supermario35th", che sembra essere legato a tutti gli effetti ad un dominio della grande N. Sono in molti a ritenere che l'annuncio di questa fantomatica 35th Anniversary Collection possa avvenire nel corso del prossimo Direct, che alcune indiscrezioni hanno fissato al 20 luglio.

Mentre attendiamo la conferma da parte della casa madre, è intervenuto su Reddit l'insider Zippo, notoriamente ben informato sugli argomenti che ruotano attorno alla Grande N. Secondo l'utente, Nintendo starebbe pianificando la pubblicazione dei classici di Super Mario in varie compilation. La prima di queste includerebbe Super Mario 64 del 1996, Super Mario Sunshine del 2002 e Super Mario Galaxy del 2007. Zippo ha tuttavia avvertito i suoi lettori di non aspettarsi grandi cose, poiché queste ri-edizioni sarebbero dei semplici adattamenti in alta risoluzione degli originali. "Potrebbero esserci dei miglioramenti ai modelli, ma credo che fondamentalmente saranno gli originali in widescreen". L'insider ha poi aggiunto che l'unico a ricevere il trattamento Deluxe con l'aggiunta di nuovi contenuti, come già trapelato a marzo, dovrebbe essere Super Mario 3D World.

Come al solito, v'invitiamo a prendere tutte queste informazioni con le pinze, poiché non provengono da fonti ufficiali.