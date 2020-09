Super Mario 3D AllStars è il 2° gioco più venduto del 2020 su Amazon e non è ancora uscito

Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch è già un best seller, almeno negli Stati Uniti, dove risulta essere ad oggi il secondo videogioco più venduto del 2020 su Amazon USA, dietro ad Animal Crossing New Horizons.

Annunciato la scorsa settimana, Super Mario 3D All-Stars uscirà il 18 settembre su Nintendo Switch, il gioco ha conquistato subito la vetta delle classifiche dei preordini in molti paesi tra cui Regno Unito, Stati Uniti e Giappone, nel weekend è poi diventato come detto il secondo gioco di maggior successo dell'anno su Amazon negli Stati Uniti, avendo già superato le vendite (sempre e solo relativamente ad Amazon USA, ovviamente) di giochi come DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima e The Last Of Us Parte 2, solamente per citarne alcuni.

Parte di questo exploit è dovuto presumibilmente anche alla tiratura limitata del gioco, la raccolta resterà in produzione e vendita fino al 31 marzo 2021 e questo ha portato gli speculatori a vendere Super Mario 3D All-Stars a 150 dollari su eBay, nonostante ribadiamo il titolo non sia ancora uscito.

Super Mario 3D All-Stars include i porting di Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007), assenti invece Super Mario Galaxy 2 e Super Mario 3D World, quest'ultimo in arrivo come gioco standalone a febbraio 2021 insieme all'espansione Bowser's Fury.



Su Amazon.it Super Mario 3D All-Stars è disponibile per il preordine al prezzo di 59,99 euro.