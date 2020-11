Super Mario 3D All-Stars si aggiorna, Mario Sunshine compatibile con il controller GC

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.1.0 per Super Mario 3D All-Stars, questo update aggiunge una nuova opzione legata alla telecamera e il parziale supporto per il controller GameCube.

Nello specifico dopo aver installato l'aggiornamento sarà possibile invertire i controlli della telecamera su Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. L'update aggiunge anche il supporto per il controller GameCube su Super Mario Galaxy solo in modalità TV, per utilizzare questo joypad su Nintendo Switch è richiesto l'adattatore per il Controller GameCube, l'opzione non è supportata su Nintendo Switch Lite.

L'aggiornamento risolve anche una serie di bug e problemi tecnici minori con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di gioco su Switch e Switch Lite. Super Mario 3D All-Stars è stato lanciato lo scorso mese di settembre riscuotendo sin da subito enorme successo di pubblico e critica, la raccolta resterà in vendita (in formato fisico e digitale) solamente per un periodo di tempo limitato, fino al 31 marzo 2021.

Ricordiamo che in occasione dei festeggiamenti per i 35 anni della mascotte Nintendo, questo mese Puma lancerà le scarpe di Super Mario, tre modelli (Future Rider, Clyde e RS-Fast) ispirati nei colori e nei dettagli a Super Mario 64, Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine.