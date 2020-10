Super Mario 3D All-Stars si aggiorna: nuove opzioni per i controlli in arrivo

La raccolta dedicata alle avventure in tre dimensioni dell'iconico Super Mario si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento gratuito, che introdurrà alcune opzioni aggiuntive in termini di controlli.

Tramite i propri canali social, il team di Nintendo Europa comunica la futura pubblicazione di un update per Super Mario 3D All-Stars, in arrivo il prossimo 17 novembre. Tra le novità che saranno introdotte dall'aggiornamento, figura in particolar modo la possibilità di modificare alcune opzioni inerenti ai controlli. Nello specifico, il focus è posto sull'introduzione di scelte aggiuntive in termini di inquadratura: la patch consentirà infatti di impostare una visuale invertita della telecamera.

L'aggiunta è stata confermata per tutti e tre i giochi parte della raccolta, dunque Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine e Super Mario 64. L'opzione coinvolgerà la visuale di Super Mario 3D All-Stars sia nel suo orientamento verticale sia in orientamento orizzontale. I dettagli legati alle nuove opzioni sono evidenziati dalle immagini che trovate in allegato al Tweet disponibile direttamente in calce a questa news.



Di recente, il brand dell'idraulico Nintendo ha festeggiato una serie di importanti ricorrenze: oltre ai 35 anni di Super Mario, citiamo il terzo compleanno di Super Mario Odyssey. Sulle pagine di Everyeye, potete ripercorrere la storia del personaggio grazie a un ricco speciale sul Regno dei Funghi.