Super Mario 3D All-Stars, l'analisi di Digital Foundry: risoluzione, framerate e altro

Manca ancora un giorno al lancio (in tiratura limitata) di Super Mario 3D All-Stars, ma la collection si trova già nelle mani dei membri della stampa da diversi giorni. Mentre Marco Mottura preparava la recensione di Super Mario 3D All-Stars, la redazione di Digital Foundry lavorava all'immancabile analisi tecnica.

L'approfondimento della redazione inglese, fresco di pubblicazione, conferma innanzitutto che i tre giochi di Super Mario 3D All-Stars girano in emulazione, e non nativamente su Nintendo Switch. Tutti i cambiamenti e i miglioramenti sono quindi gestiti dagli emulatore, che fanno affidamento su API Vulkan.

Super Mario 64 gira alla risoluzione 720p, con un aspect ratio in 4:3 e un framerate bloccato a 30fps (con qualche problemino di pacing), sia in modalità casalinga che in mobilità. Alcune texture sono state migliorate, mentre tutte le scritte e gli elementi dell'HUD sono stati adattati alle alte risoluzioni. Non c'è traccia di anti-aliasing, mentre il filtro anisotropico è settato a 4x. Digital Foundry segnala inoltre la riduzione dell'input lag rispetto all'edizione per Wii U Virtual Console, che lascia piuttosto a desiderare da questo punto di vista.

Super Mario Sunshine gira a 1080p (16:9) in modalità docked, con un framerate pari a 30fps. Rispetto all'originale per GameCube, l'interfaccia utente è stata adattata alle alte risoluzioni, le texture sono più nitide, la qualità visiva delle cutscene è stata migliorata e i riflessi appaiono di miglior qualità. Super Mario Galaxy, infine, punta al 1080p in docked, ma la risoluzione scala nelle scene più complesse e affollate. Il framerate raggiunge i 60fps, ma si verificano di tanto in tanto dei cali. Le sequenze video sono state ri-renderizzate ad una risoluzione maggiore, esattamente come i menu e l'HUD. Purtroppo, si segnala un fastidioso color banding su alcuni effetti.

Maggiori dettagli potete trovarli nella Video Analisi allegata in cima a questa notizia. Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile da domani 18 settembre al prezzo di 59,99 euro. Le copie fisiche verranno distribuite in tiratura limitata, mentre la vendita della versione digitale sul Nintendo Switch eShop cesserà il 31 marzo 2021.