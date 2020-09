Super Mario 3D All-Stars annunciato, esce tra pochi giorni!

Come anticipato dai rumor dei giorni scorsi, finalmente Nintendo ha ufficializzato la tanto attesa raccolta celebrativa per festeggiare il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros. Super Mario 3D All-Stars è in arrivo su Nintendo Switch tra pochissimi giorni!

Nello specifico Super Mario 3D All-Stars esce il 18 settembre, la raccolta include le riedizioni di Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007), mentre Super Mario 3D World (2013) uscirà a febbraio 2021 come Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

"Questa collezione racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di tre titoli di Mario in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Oltre a una risoluzione maggiore rispetto alle loro versioni originali, questi titoli sfoggiano altre novità per assicurare un’esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars include inoltre un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento."

Nintendo fa sapere che i preordini digitali apriranno oggi, il gioco sarà disponibile (anche in edizione fisica) solamente per un periodo limitato, fino alla fine di marzo 2021.