Super Mario 3D All-Stars batte Mafia Definitive Edition nel Regno Unito

Super Mario 3D All-Stars mantiene il primo posto del podio in Inghilterra e registra uno dei migliori lanci di sempre in UK, superando rivali agguerriti come Marvel's Avengers e Mafia Definitive Edition.

Mafia Definitive Edition debutta al terzo posto della classifica inglese mentre Mafia Trilology (raccolta che include Mafia Definitive Edition, Mafia 2 Definitive Edition e Mafia 3 Complete Edition) occupa la sesta posizione.

Top 10 UK 28 settembre 2020

Super Mario 3D All-Stars Marvel's Avengers Mafia Definitive Edition Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Mafia Trilogy Minecraft Dungeons Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto V

Super Mario 3D All-Stars è il videogioco più venduto di settembre nel Regno Unito, per quanto riguarda il mercato retail. WWE 2K Battlegrounds esce dalla Top 10 passando dalla posizione 6 alla 11 e lo stesso avviene per eFootball PES 2021 Season Update, che passa dalla posizione 9 alla 34.

Non si registrano per il momento altre novità, con una Top 10 completata da titoli usciti ormai da molto tempo come Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe Edition, Minecraft Dungeons, Minecraft per Nintendo Switch, l'immortale GTA V e Tomy Hawk's Pro Skater 1+2.