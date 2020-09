Super Mario 3D All-Stars: la boss fight con Re Bob-omba in Super Mario 64

Re Bob-omba è il primo boss di Super Mario 64. Vediamo insieme come fare per sconfiggerlo e proseguire nell'avventura per salvare la Principessa Peach dalle grinfie del Re dei Koopa Bowser.

L'unico modo per danneggiare Re Bob-omba è aggirarlo e, una volta che vi trovate dietro di lui, premere il tasto Y della Switch per afferrarlo e sollevarlo da terra. Quando l'avrete sollevato, lanciatelo lontano: capirete che ha subito dei danni se lo vedrete agitarsi prima di rialzarsi. Facendo così per tre volte in tutto, Re Bob-omb esploderà lasciando a terra una Superstella. Ricordate che, come lo stesso Re spiega prima dello scontro, l'unico modo per batterlo è rispettare la semplice regola di lanciarlo esclusivamente sul prato in cima alla sua montagna; se lo lancerete giù dal picco infatti la bomba gigante si limiterà a ricomparire (accusandovi anche di aver barato!).

L'unico "attacco" che Re Bob-omba ha a disposizione è una presa, facile da evitare, con cui tenta di scagliare giù dal monte Mario. Se doveste aver voglia di ripetere lo scontro, magari per affinare la vostra abilità di presa, ciò è possibile grazie alla Superstella che avete raccolto in precedenza. Vi basterà selezionarla dal menu e il livello verrà caricato nuovamente.

Questo è tutto quello che c'è da sapere sul combattimento contro Re Bob-omba in Super Mario 64. Nelle nostre pagine troverete anche una guida su come ottenere il Cappello Alato, utile power up che consente di volare per breve tempo e attutire le cadute.