Super Mario 3D All Stars e Bros 35 presto fuori produzione: Nintendo non cambia idea

In occasione dell'annuncio dei festeggiamenti di Nintendo per i 35 anni di Super Mario, il colosso di Kyoto aveva avvertito gli appassionati che le iniziative sarebbero state disponibili solamente per un periodo di tempo limitato.

Una scelta che aveva scontentato parte della community, ma che la compagnia videoludica non sembra intenzionata a rivedere. Dal Sol Levante, Nintendo rammenta infatti al pubblico che quello di marzo 2021 è l'ultimo mese durante il quale sarà possibile acquistare od usufruire di alcune produzioni. Nello specifico, vi ricordiamo che, a partire dal 31 marzo:

Non sarà più possibile acquistare Super Mario 3D All-Stars : la raccolta che include Super Mario 64, Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine vedrà cessare a produzione della versione retail, mentre l'edizione digital sarà rimossa dal Nintendo eShop. Ovviamente, chi ha già acquistato il titolo per Nintendo Switch potrà continuare a giocarci;

: la raccolta che include Super Mario 64, Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine vedrà cessare a produzione della versione retail, mentre l'edizione digital sarà rimossa dal Nintendo eShop. Ovviamente, chi ha già acquistato il titolo per Nintendo Switch potrà continuare a giocarci; Non sarà più possibile giocare a Super Mario Bros 35 : il battle royale a tema mariesco disponibile per gli abbonati a Nintendo Switch Online chiuderà i battenti a fine mese;

: il battle royale a tema mariesco disponibile per gli abbonati a Nintendo Switch Online chiuderà i battenti a fine mese; Il Game & Watch Super Mario Bros andrà fuori produzione: esattamente come Super Mario 3D All-Stars, anche questo prodotto nostalgico cesserà di essere disponibile al termine dei festeggiamenti;

Di conseguenza, gli utenti interessati ad usufruire di questi prodotti a disponibilità limitata dovrà farlo entro le prossime settimane. Di recente, il Presidente di Nintendo America Doug Bowser ha spiegato le ragioni della scelta di rendere Super Mario 3D All-Stars disponibile per pochi mesi.