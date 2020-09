Super Mario 3D All-Stars: come ottenere il Cappello Alato in Super Mario 64

Se avete acquistato la Super Mario 3D All-Stars e avete deciso do iniziare dal primo dei capitoli presenti nella collection, ovvero Super Mario 64, ecco i consigli utili ad accaparrarsi il Cappello Alato.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, il Cappello Alato di Super Mario 64 è un potenziamento che permette all'idraulico baffuto di volare per un breve periodo di tempo o di addolcire le cadute da luoghi elevati con una planata. Il primo passo da seguire per sbloccare questo gadget è raccogliere 10 Stelle in giro per i livelli di gioco. Una volta raggiunto il numero di Stelle richiesto, recatevi al Castello di Peach e, posizionandovi all'ingresso in corrispondenza del raggio di luce, alzate la telecamera: in questo modo dovreste attivare una sequenza che vi teletrasporterà in un nuovo livello, la Torre del Cappello Alato. Completate il livello, che funge da tutorial per questo power-up, e potrete utilizzarlo anche negli altri stage. Per attivare il Cappello Alato occorre lanciarsi da un cannone o effettuare un triplo salto.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Super Mario 3D All-Stars a cura di Marco Mottura, che ha deciso di premiare il gioco con un 8.