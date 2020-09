Super Mario 3D All-Stars: come ottenere il Cappello Invisibile in Super Mario 64

Tra i tanti oggetti che possono essere sbloccati all’interno di Super Mario 64 è possibile trovare anche il famoso Cappello Invisibile di Mario. Seguiteci in questa guida per scoprire come ottenerlo.

Il Cappello Invisibile è un accessorio utilissimo all’interno del gioco poiché, quando indossato, permette a Mario di diventare invisibile per un periodo di tempo limitato (una ventina di secondi circa), durante il quale può sfruttare il potere del cappello per attraversare fisicamente alcuni ostacoli, come muri o cancelli, diventare invulnerabile ai colpi nemici, e perfino attraversare senza subire danni i corpi dei propri avversari. Per poter recuperare il Cappello Invisibile, il primo passaggio da eseguire è ottenere l’accesso alle fondamenta del castello, disponibile solamente dopo aver sconfitto Bowser nel livello del Mondo Oscuro e aver ottenuto una chiave speciale.

Correte intorno alle fondamenta del castello finché non troverete una strana porta di legno: entrateci, e vi ritroverete all’interno di una piccola stanza che contiene uno specchio d’acqua, nel quale potrete nuotare. Immergetevi in acqua e seguite le frecce che noterete durante il percorso, le quali vi condurranno fino ad un’altra stanza caratterizzata dalla presenza di due grandi colonne, che dovrete abbattere colpendo il terreno. In questo modo, l’acqua presente nelle stanze si riverserà all’interno del fossato che si trova all’esterno del castello, permettendovi così di esplorare l’area circostante più liberamente.

Durante la nuova esplorazione della zona, noterete una piccola apertura di forma quadrata, la quale vi porterà all’ingresso del livello dedicato al Cappello Invisibile: entrandoci riceverete subito questo accessorio, ma per renderlo definitivamente vostro dovrete completare il livello fino a raggiungere un grosso interruttore di colore blu. Attivandolo sbloccherete la possibilità di utilizzare tutti i blocchi di colore blu presenti negli altri livelli del gioco. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per ottenere il Cappello Alato all'interno di Super Mario 64. Avete già dato un'occhiata alla guida per raggiungere Sabbie Rosse in Super Mario Sunshine?