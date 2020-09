Super Mario 3D All-Stars: come raggiungere Sabbie Rosse in Mario Sunshine

La recente collezione dei tre grandi classici di Super Mario ha contribuito a riportare alla ribalta anche Super Mario Sunshine. In questa guida vi spiegheremo come raggiungere Sabbie Rosse, una zona che dovrete attraversare per sconfiggere Bowser nello scontro finale.

La prima cosa che dovrete fare sarà sbloccare Yoshi, salvando il suo uovo dal pericoloso Mario Ombra, nella Piazza della città di Delfinia, disponibile solamente dopo aver completato il quarto capitolo del livello di Girasolandia. Dopo aver sconfitto Mario Ombra e aver raccolto il piccolo uovo, questi vi chiederà di portargli un certo frutto per permettergli di schiudersi definitivamente. Trovarne uno non è difficile, e vi basterà esplorare i dintorni per trovare quello che vi è stato chiesto: dopo aver fatto schiudere l’uovo, Yoshi si unirà a voi, permettendovi di cavalcarlo o di sfruttare le sue abilità per completare alcuni puzzle e livelli.

Dopo aver sbloccato Yoshi, raggiungete insieme a lui la zona dei tetti della Piazza di Delfinia, dove troverete un tubo con un ananas che blocca il passaggio: grazie al piccolo dinosauro verde, che mangerà il frutto, riuscirete a ripulire la strada e proseguire attraverso il tubo, raggiungendo così proprio l’area di Sabbie Rosse. Una volta arrivati, sarete liberi di esplorarla, raccogliendo i Soli Custodi necessari per sconfiggere Bowser e completare il gioco. Nella zona di Sabbie Rosse comparirà anche il famoso Hotel Delfino, vecchia conoscenza della serie di Mario, ma solamente dopo aver battuto il primo boss dell’area.