Super Mario 3D All-Stars: come sbloccare Yoshi in Super Mario Sunshine

Super Mario Sushine vede l'eroe Nintendo impegnato in una missione per salvare l'Isola Delfina dal caos generato dall'impostore Mario Ombra. Il protagonista potrà esplorare liberamente l'isola anche grazie alla sua storica dino-cavalcatura, Yoshi.

Per sbloccare Yoshi dovrete per prima cosa salvare il suo uovo dalle grinfie di Shadow Mario nella Piazza di Delfinia, dopo aver completato il 4° episodio di Girasolandia, il parco divertimenti. Per battere Mario Ombra basterà inseguirlo e colpirlo ripetutamente con i getti d'acqua: quando avrà poca vita comincerà a lampeggiare di rosso. Una volta raccolto, l'uovo vi chiederà di essere rifornito di un frutto qualsiasi; potete trovare facilmente i frutti sugli alberi sparsi nell'isola.

Quando avrete portato un frutto al primo uovo, altri ne compariranno nei vari livelli del gioco, richiedendovi però un tipo di frutto specifico. Se glieli porterete, le uova si schiuderanno e potrete cavalcare Yoshi per esplorare gli stage più velocemente o risolvere alcuni puzzle. Per cavalcare il piccolo dinosauro vi basterà saltarci in groppa. Potete anche fluttuare in aria insieme a lui tenendo premuto il tasto A, mentre per attaccare con un'onda d'urto sul terreno dovete premere L a mezz'aria.