Super Mario 3D All-Stars: come trovare le lettere di Luigi in Mario Galaxy

Grazie a Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Galaxy fa il suo ritorno in grande spolvero, forte di alcuni miglioramenti grafici su Switch. Grazie a questa guida scoprirete dove trovare le lettere di Luigi, indispensabili per completare il gioco al 100%.

Dopo aver effettuato il salvataggio di Luigi dalla Galassia dei Fantasmi, lo ritroverete spesso all’interno dell’area che funge da hub centrale del gioco, vicino alla zona del garage. Nel corso del gioco, riceverete da lui un totale di tre lettere, ciascuna accompagnata da un’immagine, che vi condurranno ad altrettanti livelli, all’interno dei quali dovrete ritrovare Luigi per ottenere una Stella nascosta. Queste Stelle si sbloccheranno all’interno di questi livelli solamente dopo che Luigi vi avrà fatto ricevere la lettera corrispondente, che vi verrà recapitata da un Toad di colore viola mentre vi troverete nell’hub centrale: di conseguenza, non tentate di recuperare le stelle prima di ricevere le lettere, poiché semplicemente non le troverete.

Prima Lettera

Nella prima lettera che riceverete durante la vostra avventura troverete un’immagine nella quale è rappresentato un particolare tubo di colore arancione. Questo livello si trova all’interno della Galassia Uovo: una volta raggiunto la parte iniziale del livello, dirigetevi verso l’altro lato del pianeta sul quale vi ritroverete, fino a raggiungere un tubo arancione simile a quello presente nell’immagine allegata alla lettera. Entrate all’interno del tubo e superate tutti i puzzle e gli ostacoli, dopodiché riemergerete esattamente nel punto in cui si trova Luigi. Per ottenere la Stella segreta non dovrete fare altro che interagire con lui, e dopo un breve dialogo verrete ricompensati.

Seconda Lettera

La seconda lettera che riceverete da parte di Luigi vi condurrà nella Galassia Megaroccia, caratterizzata dalla presenza di diversi piccoli pianeti a forma di dischi di metalli, con quelli che sembrano dei cilindri posti nella parte sottostante. Una volta arrivati all’inizio del livello, dedicatevi alla raccolta dei cinque frammenti della stella blu, che una volta riuniti vi permetteranno di lanciarvi in una delle grandi stelle presenti, per procedere all’area successiva. Da questo punto dovrete proseguire normalmente, schivando i proiettili in arrivo, fin quando non raggiungerete una Stella chiusa in una gabbia: dirigetevi sul lato opposto della piattaforma, e troverete Luigi intrappolato a sua volta. Per liberarlo, fatevi inseguire da Pallottolo Bill fino a farlo schiantare contro la gabbia, distruggendola; dopodiché, come per la Stella precedente, parlate con Luigi e otterrete la vostra ricompensa.

Terza Lettera

L’ultima lettera vi mostrerà un’immagine di un luogo che può essere trovato all’interno della Galassia Dolceape. Dirigetevi quindi verso di essa, e in particolare all’interno del primo livello: da qui proseguite poi verso l’area in alto a sinistra, dove troverete Luigi bloccato in cima ad un albero. Se avete il potenziamento Ape, riuscirete a sbrogliare velocemente la situazione, liberando Luigi e ottenendo così la terza ed ultima Stella nascosta.

