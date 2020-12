Super Mario 3D All Stars in edizione temporale limitata: Doug Bowser spiega la scelta

I festeggiamenti per i 35 anni di storia di Super Mario hanno visto Nintendo proporre al proprio pubblico una variegata selezione di produzioni volte a celebrare il leggendario idraulico baffuto.

L'icona videoludica di nazionalità italiana è infatti ritornata in scena con una preziosa raccolta di alcune delle più note avventure in tre dimensioni, con Super Mario 3D All-Stars che propone Super Mario Galaxy, Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. Pubblicata nel corso dell'autunno, quest'ultima sarà commercializzata solamente per un periodo di tempo limitato, destinato a concludersi il 31 marzo 2021. Sulle ragioni di questa scelta si è di recente espresso Doug Bowser, Presidente di Nintendo America.

"Stiamo festeggiando il 35° anniversario di Super Mario in molti modi. - ha evidenziato il dirigente - E con alcuni di questi titoli, abbiamo pensato che potesse essere un'occasione per renderli disponibili per un periodo di tempo limitato. Hanno avuto ottime performance. Super Mario 3D All-Stars ha venduto oltre 2,6 milioni di copie solo negli USA. [...] Non si tratta di una strategia che abbiamo intenzione di utilizzare in maniera generalizzata, ma un approccio che abbiamo ritenuto potesse essere particolarmente speciale per questo anniversario". Ciò, tuttavia, implica che gli appassionati che acquisteranno Nintendo Switch a partire da aprile non avranno la possibilità di accedere a tali contenuti. Su questo fronte, Doug Bowser ha dichiarato di non poter commentare eventuali piani successivi al 31 marzo.