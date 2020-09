Super Mario 3D All Stars: giocare con Luigi in Super Mario Galaxy

Se siete tra quelli che preferiscono al classico protagonista Mario il fratello in verde, ecco la guida che fa per voi: scopriamo insieme come sbloccare Luigi in Super Mario Galaxy, il terzo titolo incluso in Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch.

Super Mario Galaxy arriva su Switch, con alcune migliorie grafiche, di interfaccia e di framerate rispetto alla sua originale versione per Nintendo Wii. Come nell'originale, anche qui potrete sbloccare Luigi e usarlo come personaggio principale per raccogliere tutte le stelline in giro per le galassie; vediamo come.

Per prima cosa dovrete aver collezionato tutte le 120 stelle giocando con Mario, incluse le tre stelle verdi per sbloccare le galassie di prova. Dopo aver battuto Bowser la prima volta, parlate con Rosalinda e sconfiggete una seconda volta il re dei Koopa. Una volta terminati i titoli di coda vedrete comparire un messaggio che annuncia la possibilità di giocare con Luigi; il gioco infatti passerà alla modalità Super Luigi Galaxy. Da questo momento potrete rifare tutta l'avventura collezionando nuovamente le 120 stelle con Luigi, beneficiando di alcune differenze nel gameplay. Il fratello smilzo di Mario infatti corre più veloce e salta più in alto.

Galassia Gran Finale

Una volta che avrete raccolto anche con Luigi tutte le 120 stelle delle galassie giocabili, potrete andare a parlare con lo Sfavillotto verde che vi trasporterà sulla Galassia Gran Finale, dove vi attende un'ultima sfida per ottenere la stellina numero 121. Per farlo dovrete trovare le 100 monete viola sparse per tutto il livello, ricordandovi di prendere anche quella situata in cima alla nave dei Toad (il fungo gigante vicino alla strada) usando un doppio salto.



Dopo aver preso tutte le monete comparirà una Superstella davanti al Castello di Peach che aspetta solo di essere raccolta per completare il gioco al 100%. Questo è tutto quello che dovete sapere per giocare come Luigi in Super Mario Galaxy. Sulle nostre pagine trovate anche una guida dedicata a come ritrovare tutte le lettere di Luigi per completare Super Mario Galaxy al 100%.