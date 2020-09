Super Mario 3D All-Stars: Mario Galaxy 2 doveva essere incluso ma è stato rimosso

Nella giornata di ieri Nintendo ha annunciato Super Mario 3D All-Stars come parte dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario di Super Mario. La raccolta include tre classici per N64, GameCube e Wii.. con l'assenza però di Super Mario Galaxy 2.

La raccolta nasce come celebrazione delle avventure 3D di Super Mario e contiene Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007), con Super Mario 3D World in arrivo a febbraio come riedizione Deluxe con la nuova espansione Bowser's Fury.

Sono in molti a chiedersi come mai Nintendo non abbia deciso di inserire nella collection anche Super Mario Galaxy 2, uno dei giochi Wii più acclamati e amati dai fan di Mario. Stando a quanto riportato da Tom Phillips di Eurogamer.net, Nintendo aveva inizialmente deciso di aggiungere Super Mario Galaxy 2 alla lista dei giochi di Super Mario 3D All-Stars per poi fare marcia indietro circa sei mesi fa.

I motivi del dietrofront non sono chiari e lo stesso Phillips non rivela altri dettagli in merito. Che Super Mario Galaxy 2 possa fare il suo debutto magari successivamente in formato digitale sull'eShop? Questa è solo un nostra supposizione, al momento l'unica certezza è che Galaxy 2 per Switch non è stato annunciato e non sarà incluso in Super Mario 3D All-Stars.