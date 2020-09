Super Mario 3D All Stars non ha freni: tra i migliori lanci Nintendo di sempre in UK

Dopo che Super Mario 3D All-Stars ha debuttato al primo posto in UK, la Gran Bretagna conferma un'accoglienza trionfale per la speciale raccolta dedicata all'idraulico baffuto.

Edita da Nintendo in occasione del 35° anniversario della propria icona leggendaria, la produzione ha infranto diversi record nel Regno Unito. In particolare, nel Paese, Super Mario 3D All-Stars si è affermato come:

Quindicesimo miglior lancio Nintendo di sempre;

di sempre; Secondo miglior lancio di sempre per un gioco di Super Mario : il primo posto è occupato da Super Mario Odyssey;

: il primo posto è occupato da Super Mario Odyssey; Quinto miglior lancio per un titolo Nintendo Switch, superato soltanto da Pokémon Spada/Scudo, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros Ultimate e Super Mario Odyssey;

Una serie di dati che denotano una performance commerciale di tutto rispetto, anche in considerazione della recente pubblicazione del gioco. Super Mario 3D All-Stars ha infatti realizzato il proprio debutto soltanto lo scorso 18 settembre 2020. Ricordiamo peraltro che la speciale raccolta celebrativa resterà disponibile, sia in versione fisica sia in versione digitale, solamente per un periodo di tempo limitato, che avrà termine il prossimo 31 marzo 2021.



La produzione, lo ricordiamo, include le riedizioni di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy: per tutti i dettagli, potete consultare la recensione di Super Mario 3D All-Stars redatta dal nostro Marco Mottura.