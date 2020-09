Super Mario 3D All-Stars, nuovi trailer: Mario 64, Galaxy e Sunshine in azione!

Dopo una significativa dose di voci di corridoio, Nintendo ha annunciato ufficialmente Super Mario 3D All-Stars, raccolta per Nintendo Switch che includerà al suo interno tre celebri avventure in tre dimensioni con protagoniste l'idraulico italiano.

Si tratta nello specifico di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, esorditi tra Anni '90 e primi Duemila rispettivamente su Nintendo 64, Nintendo Game Cube e Nintendo Wii. Tutte e tre le produzioni arriveranno sull'attuale console della Grande N in una versione ottimizzata arricchita da una migliore risoluzione.



In occasione del reveal di Super Mario 3D All-Stars, Nintendo ha offerto solo un fugace sguardo ai tre titoli, che si sono in seguito resi protagonisti di nuovi trailer in lingua giapponese. Disponibili in apertura e in calce a questa news, i brevi filmati offrono alcuni ulteriori scorci sulle versioni Nintendo Switch per Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine e Super Mario 64. Cosa ve ne pare della raccolta proposta dalla Casa di Kyoto?



Super Mario 3D All-Stars, lo ricordiamo, sarà disponibile per l'acquisto solamente per un periodo di tempo limitato, coincidente ai festeggiamenti per il 35° anniversario dell'idraulico italiano. Si tratta solo di una delle tante iniziative e novità a tema Super Mario annunciate da Nintendo per i prossimi mesi.