Super Mario 3D All-Stars: prenota su Amazon la raccolta in tiratura limitata

Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di Mario, Nintendo ha organizzato un bel po di iniziative e annunciato diversi giochi: tra questi spicca senz'altro Super Mario 3D All-Stars, una raccolta per Switch comprendente le versioni rinnovate di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, in uscita il 18 settembre.

Tutti e tre i platform sono stati tirati a lucido per la gioia non solo dei veterani, ma anche dei più giovani che non hanno avuto l'opportunità di giocarli, rispettivamente, su Nintendo 64, GameCube e Wii. Un'occasione imperdibile, specialmente perché la raccolta sarà venduta in formato digitale solamente fino al 31 marzo 2021, mentre le copie fisiche saranno prodotte in tiratura limitata. Non conosciamo il numero esatto di unità che verranno messe in commercio, ma Super Mario 3D All-Stars sta già andando a ruba su Amazon, e vi consigliamo di preordinare una copia per non correre il rischio di lasciarvi sfuggire quest'edizione:

La raccolta, attualmente al primo posto della classifica dei videogiochi più venduti, gode della spedizione Amazon Prime e del servizio "". I tre giochi, oltre ad una risoluzione maggiore, godranno anche di controlli ridisegnati ein grado di riprodurre tutte le musiche anche quando lo schermo della console è spento