Super Mario 3D All-Stars: preordinalo su Amazon, disponibile fino ad esaurimento scorte

Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch sta arrivando: la raccolta che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy sarà disponibile dal 18 settembre, solo per un periodo di tempo limitato. Le copie fisiche e digitali resteranno in vendita fino al 31 marzo 2021...

Non conosciamo il numero esatto di unità che verranno messe in commercio ma Nintendo ha parlato espressamente di una edizione speciale da collezione prodotta solamente per pochissimi mesi. Super Mario 3D All-Stars sta già andando a ruba su Amazon negli Stati Uniti e in altri territori, noi vi consigliamo di prenotare Super Mario 3D All-Stars a 59,99 euro su Amazon Italia prima che il gioco vada definitivamente sold-out anche nel nostro paese.

Super Mario 3D All-Stars include non solo le riedizioni dei tre giochi citati ma anche un lettore musicale che vi permetterà di ascoltare tutte le tracce della colonna sonora in qualsiasi momento. Indubbiamente una buona occasione per riscoprire tre classici platform che hanno segnato la storia del videogioco, siete pronti per un tuffo nelle prime avventure 3D della celebre mascotte Nintendo?

Raccontateci nei commenti i vostri ricordi legati a Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, in attesa di poter mettere le mani su questa attesissima raccolta.