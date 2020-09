Super Mario 3D All Stars: presto esaurito anche in Regno Unito?

L'annuncio di Super Mario 3D All Stars per il 18 settembre è arrivato con breve preavviso e i preordini del videogioco stanno andando velocemente a ruba. Il risultato è che la raccolta è andata completamente sold out in alcuni Paesi, senza contare che risulta uno dei titoli più venduti del 2020 senza nemmeno essere uscito.

Le scorte di Super Mario 3D All Stars sono andate esaurite su Amazon negli USA e ora anche nel Regno Unito sembrano essere in diminuzione. A suggerirlo è un utente ResetEra, che riferisce di aver preordinato il gioco in data 4 settembre, presso Base UK. Il giocatore riporta di aver ricevuto in e-mail dal retailer, con la quale è stato informato della cancellazione del proprio preordine, a causa di scorte insufficienti a soddisfare la domanda.



La mail condivisa dall'utente, in particolare, recita: "Siamo appena stati informati dell'entità delle nostre scorte di Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch) e sono purtroppo contenute. [...] è con molto rammarico che la informiamo che non potremo soddisfare il suo ordine in concomitanza con il giorno della pubblicazione del gioco. Inoltre, poiché Nintendo e i relativi distributori britannici non hanno fornito alcuna garanzia sull'invio di ulteriori copie del gioco dopo il lancio, abbiamo preso la difficile decisione di cancellare tutti gli ordini [...]".

In ogni caso il gioco è acquistabile in forma digitale sul Nintendo eShop, dove rimarrà in vendita fino al marzo 2021. Vi ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars è una raccolta che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.