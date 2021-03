Super Mario 3D All Stars presto rimosso dalla vendita: ultimi giorni per l'acquisto

La scelta di proporre Super Mario 3D All-Stars in edizione limitata non si è resa protagonista di alcun cambiamento di programma nel corso degli ultimi mesi.

Come ribadito dal colosso di Kyoto all'avviarsi del marzo 2021, dunque, la raccolta dedicata alle più iconiche avventure in tre dimensioni dell'idraulico italiano sarà presto messa fuori produzione. Già in occasione del primo annuncio, infatti, Nintendo aveva chiarito che Super Mario 3D All-Stars sarebbe stato reso disponibile solamente per un periodo di tempo molto contenuto, e così sarà. A partire dal 1 aprile, l'esclusiva per Nintendo Switch non sarà più in vendita né in formato retail né in formato digitale su Nintendo eShop.



Ricordiamo dunque ai giocatori interessati all'acquisto, che l'ultima giornata utile per assicurarsi Super Mario 3D All-Stars sarà mercoledì 31 marzo. Il titolo consente di recuperare tre avventure di particolare rilievo nell'universo mariesco, ovvero Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Rammentiamo inoltre che, contestualmente alla rimozione di Super Mario 3D All-Stars dal mercato, anche Super Mario Bros 35 sarà disattivato. Accessibile in maniera gratuita agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, il battle royale non risulterà essere più in alcun modo giocabile dagli appassionati. Si concluderanno così le iniziative speciali per il 35° compleanno di Super Mario.