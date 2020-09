Super Mario 3D All Stars, prime speculazioni: gioco in vendita a 150 dollari

In occasione dell'annuncio di Super Mario 3D All Stars, Nintendo ha confermato che la raccolta sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato, che avrà termine con il mese di marzo 2021.

Tale decisione coinvolge non solo le copie fisiche dell'esclusiva Nintendo Switch, ma persino l'acquisto della sua versione digitale su eShop. La notizia ha rapidamente fatto emergere preoccupazioni per possibili speculazioni legate alla rivendita di copie di Super Mario 3D All Stars. Ebbene, sembra proprio che in rete siano già stati avvistati i primi casi.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, la community videoludica sta già segnalando prezzi altissimi per copie del gioco proposte su Ebay. In questo caso specifico, Super Mario 3D All Stars è proposto addirittura a 100 e 150 dollari, cifre ben più alte del prezzo di lancio. Un fenomeno non imprevisto, ma che sorprende per la rapidità col quale si è manifestato: ricordiamo infatti che la raccolta resterà in vendita per diversi mesi e che la sua pubblicazione è attesa per il 18 settembre.



L'interesse del pubblico, ad ogni modo, sembra essere molto alto: in pochi giorni, Super Mario 3D All Stars è salito in vetta alle classifiche Amazon come titolo più acquistato in USA, UK e Giappone.