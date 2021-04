Super Mario 3D All-Stars fuori produzione: prezzi schizzati alle stelle

Neanche il tempo di vedere Super Mario 3D All-Stars fuori produzione che qualcuno già si approfitta della situazione. Sui più noti siti di e-commerce stanno comparendo diverse inserzioni che mettono in vendita la raccolta dedicata alle avventure tridimensionali di Mario a prezzi decisamente fuori dal comune.

Dimenticatevi i tipici 60 euro a cui è stato venduto nei negozi: gli annunci fissano il prezzo di Super Mario 3D All-Stars alla bellezza di 25.000 dollari, ma si scende anche a cifre più basse, "solo" 20.000 dollari. Se proprio volete risparmiare, ci sono anche inserzioni che vendono il titolo Nintendo a 5000 o 4200 dollari. Il tutto senza contare che, se è pur vero il fatto che Nintendo ha cessato la produzione di Super Mario 3D All-Stars, le copie rimaste invendute sono ancora disponibili in vari negozi di videogiochi, oltre alla possibilità di poterne trovare anche copie usate con un pizzico di fortuna. La situazione fa tornare alla mente le problematiche vicende relative alla PlayStation 5, attualmente introvabile e spesso rivenduta a cifre gonfiate rispetto al suo valore di mercato. Non sono mancati casi di scatole vuote, motivo per cui Ebay ha dichiarato guerra ai truffatori di PS5.

Super Mario 3D All-Stars è nato con l'intento di celebrare i 35 anni di Super Mario: all'interno della raccolta sono presenti tre classici del genere Platform quali Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Se siete interessati alla Collection, controllate dal vostro negoziante di fiducia se ne ha ancora una copia: quantomeno ve la venderà al prezzo di listino.