Super Mario 3D All-Stars: riscopriamo le vecchie perle Nintendo nella Videorecensione

In occasione della celebrazione del trentacinquesimo anniversario di Super Mario, Nintendo porta su Switch Super Mario 3D All-Stars, ovvero una raccolta che include in un unico pacchetto i seguenti giochi: Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007).

A pochissimi giorni dalla pubblicazione di questa collection, è possibile scoprire il nostro verdetto sui tre titoli rimasterizzati per Switch grazie alla nostra Videorecensione. Nel caso in cui voleste approfondire il nostro giudizio sui giochi, non dimenticate di dare un'occhiata alla recensione di Super Mario 3D All-Stars a cura di Marco Mottura, che ha esplorato ognuno dei prodotti presenti nel pacchetto evidenziandone pregi e difetti.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi e sull'eShop di Nintendo Switch a partire dal prossimo 18 settembre 2020 e, come avrete già letto, sarà disponibile solo per un periodo limitato. Chiunque voglia aggiungere il titolo alla propria collezione fisica o digitale potrà infatti farlo solo ed esclusivamente entro il 31 marzo 2021, data oltre la quale non sappiamo come e se sarà possibile recuperare i tre titoli sulla console ibrida.