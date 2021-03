Super Mario 3D All-Stars va a ruba: vendite triplicate prima di finire fuori produzione

A pochi giorni dalla scadenza del 31 marzo che sancirà l'uscita dal mercato di Super Mario 3D All-Stars, nel Regno Unito la collezione per Nintendo Switch delle avventure di Super Mario per N64, Game Cube e Wii sta andando letteralmente a ruba.

Le ultime rilevazioni settimanali effettuate da GamesIndustry.biz sottolineano infatti come le vendite fsiche di Super Mario 3D All-Stars siano aumentate quasi del triplo (più precisamente, del 276%), e questo senza tenere conto delle copie digitali acquistate direttamente su eShop dall'utenza della console ibrida di Nintendo.

La collezione della casa di Kyoto che comprende le riedizioni per Switch di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy riguadagna così il podio dei videogiochi più venduti in UK (la scorsa settimana era al non posto della Top10), piazzandosi subito dietro al kolossal action ruolistico di Capcom Monster Hunter Rise e davanti alle altre esclusive Switch Animal Crossing New Horizons e Super Mario 3D + Bowser's Fury.

In ragione del mancato cambio di idea da parte di Nintendo su 3D All-Stars, a partire dal 31 marzo 2021 non sarà più possibile acquistare la raccolta e accedere alle sfide battle royale di Super Mario 35. Anche il Game & Watch Super Mario Bros andrà fuori produzione e non sarà più acquistabile negli store digitali o in negozio.