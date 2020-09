Super Mario 3D All-Stars: ecco la schermata di selezione dei giochi

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Super Mario 3D All-Stars, ovvero la collection che comprende in un unico pacchetto Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Grazie ad un video ufficiale Nintendo, è ora possibile scoprire come sarà la schermata attraverso la quale è possibile selezionare il titolo che si vuole giocare.

A mostrarci questo dettaglio è l'ultimo Nintendo Minute pubblicato sul canale ufficiale YouTube dell'azienda di Kyoto, che nelle fasi iniziali mostra proprio il menu in questione in movimento. Al giocatore verrà data la possibilità di scegliere fra i tre giochi, ognuno dei quali mostrerà a schermo una breve descrizione, la copertina originale, l'anno d'uscita e un menu di selezione della lingua. Oltre ai giochi sono presenti anche altre tre icone, probabilmente legate alla possibilità di ascoltare i brani della colonna sonora ufficiale di ciascuno dei classici Nintendo. Per chi non lo sapesse, infatti, Super Mario 3D All-Stars includerà ben 170 brani, tutti accessibili tramite il lettore musicale integrato nel gioco.

In attesa di scoprire altre novità, vi ricordiamo che il gioco farà il proprio debutto in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 18 settembre 2020 e resterà in vendita sia in edizione fisica che digitale fino al marzo 2021. A questo proposito, pare che Super Mario 3D All-Stars stia andando a ruba negli Stati Uniti.