Super Mario 3D All-Stars per Switch: spot italiano e video sui giochi della collezione HD

In vista dell'ormai imminente lancio di Super Mario 3D All-Stars, Nintendo pubblica lo spot italiano e una video panoramica sulle riedizioni in alta definizione dei tre kolossal platform dell'idraulico baffuto presenti nella collezione.

Il doppio filmato confezionato dalla casa di Kyoto descrive le funzionalità aggiuntive dei titoli accessibili dalla schermata di Super Mario 3D All-Stars e le emozioni restituite agli appassionati immergendosi nelle atmosfere di questa riedizione celebrativa per i 35 anni della mascotte Nintendo.

All'interno della collezione troveremo Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy: i tre platform culto dell'N64, del GameCube e di Wii offriranno una grafica in alta definizione, con modelli poligonali più curati, texture maggiormente definite e una migliore risoluzione. Con l'arrivo sulla piattaforma ibrida di Nintendo, le tre avventure di Super Mario vanteranno poi dei sistemi di comandi aggiornati e il supporto alle funzionalità dei controller Joy-Con, come la vibrazione o l'opzione per emulare il motion sensing di Wiimote mentre si gioca a Super Mario Galaxy.

Il lancio di Super Mario 3D All-Stars è previsto per il 18 settembre in esclusiva su Nintendo Switch. Qualora ve li foste persi, eccovi gli ultimi screenshot di Super Mario 3D All-Stars.