Super Mario 3D All Stars vs Mario Susnhine: video confronto tra Game Cube e Switch

L'annuncio di Super Mario 3D All Stars è solo una delle numerose e gradite iniziative con cui la Casa di Kyoto festeggerà il 35° compleanno della sua icona più celebre.

Quest'ultimo risulta tuttavia particolarmente apprezzato poiché porta su Nintendo Switch alcuni dei capitoli più amati delle avventure 3D di Super Mario. Nella raccolta, troviamo infatti l'acclamato Super Mario Galaxy, ai quali si affiancano i celebri Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. Esorditi rispettivamente su Nintendo Wii, Nintendo 64 e Nintendo Game Cube, i giochi arriveranno sull'attuale console ammiraglia in una versione ottimizzata per Nintendo Switch.

In particolare, i platform in tre dimensioni vanteranno una migliore risoluzione, recentemente testata dal team di GameXplain. Dopo aver realizzato un video confronto tra Super Mario 64 per N64 e Switch, il portale ha infatti analizzato più nel dettaglio anche Super Mario Sunshine. Utilizzando come parametro il trailer di annuncio di Super Mario 3D All Stars, è stato realizzato il video confronto che potete visionare direttamente in apertura a questa news: un primo e piccolo assaggio dell'evoluzione grafica che ci si può attendere dal passaggio da Game Cube a Nintendo Switch.



La raccolta a tema Super Mario, lo ricordiamo, sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato.