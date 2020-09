Super Mario 3D All Stars vs Super Mario 64: video confronto tra N64 e Nintendo Switch

Dopo diverse settimane di rumor sempre più insistenti alle porte della Casa di Kyoto, da Nintendo è infine giunta la conferma di festeggiamenti in grande stile per il 35° anniversario dell'idraulico baffuto.

L'annuncio di Super Mario 3D All Stars ufficializzar il ritorno in scena di grandi classici dell'universo in tre dimensioni popolato dall'icona videoludica. La raccolta includerà al suo interno Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine e Super Mario 64, pubblicati rispettivamente nel 2007, 2002 e 1996. Proprio la meno recente del trittico di avventure platform 3D è il protagonista di un interessante video confronto.



Il team di GameXplain ha infatti prontamente provveduto a raccogliere il materiale necessario a dare un primo sguardo all'evoluzione grafica che ci si può attendere dalla riedizione del titolo. La versione di Super Mario 64 contenuta in Super Mario 3D All Stars offrirà una declinazione del gioco appositamente ottimizzata per Nintendo Switch, con in particolare l'implementazione di una maggiore risoluzione a schermo. Ma quanto è cambiato il mondo dell'idraulico dall'esordio su Nintendo 64 a oggi? Per farvi una prima impressione, potete visionare il filmato che trovate in apertura a questa news: cosa ve ne pare del risultato?



In attesa della pubblicazione, ricordiamo che Mario Galaxy 2 non è incluso in Super Mario 3D All Stars.