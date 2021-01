Super Mario 3D World + Bowser's Fury: l'aiuto di Bowser Jr. potrà essere regolato

Tra i giochi più attesi dai giocatori Nintendo Switch figura senza ombra di dubbio Super Mario 3D World + Bowser's Fury, riedizione dell'eccellente platform nato su Wii U che tornerà in una versione ancor più appetitosa, grazie all'aggiunta di un'avventura completamente inedita chiamata Bowser's Fury.

In Bowser's Fury l'acerrimo nemico dell'idraulico italiano è stato plagiato da una misteriosa sostanza nera, che l'ha trasformato in un mostro ancor più pericoloso. In questa nuova missione Mario potrà fare affidamento su un partner d'eccezione, nientepopodimeno che il principino Bowser Junior, che seguirà il protagonista copiando tutte le sue mosse per attaccare i nemici, fornendo potenziamenti utili e rivelando dei segreti. Il "piccolo" mostro potrà anche essere controllato da un secondo giocatore grazie all'impiego di un singolo Joy-Con.

Ebbene, oggi abbiamo scoperto delle nuove informazioni sul comportamento di Bowser Junior gestito dall'intelligenza artificiale. Stando a quanto è possibile vedere in uno screenshot fornito dalla divisione giapponese di Nintendo, l'entità dell'aiuto fornito dal personaggio potrà essere ridotto in maniera sensibile intervenendo su un parametro che può essere modificato da "Di volta in volta" a "Un po'". I giocatori più esperti ne approfitteranno sicuramente.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury verrà lanciato il prossimo 12 febbraio in esclusiva su Nintendo Switch. Se non lo avete ancora fatto, leggete la nostra anteprima di Super Mario 3D World + Bowser's Fury.