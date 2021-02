Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Amiibo: come usarli e a cosa servono

Anche in Super Mario 3D World + Bowser's Fury Nintendo ha deciso di implementare il supporto agli Amiibo, l'ormai celebre serie di statuine collezionabili che possono essere adagiate sul sensore NFC del Joy-Con o del Controller Pro per attivare funzionalità esclusive.

Come usare gli Amiibo in Super Mario 3D World

In Super Mario 3D World + Bowser's Fury è davvero semplice utilizzare gli Amiibo, dal momento che Nintendo ha fatto in modo che l'attivazione delle statuette possa avvenire direttamente in gioco e senza ricorrere a menu di gioco specifici. Per poter usare un Amiibo dovete infatti tenere premuta la freccia sinistra della croce direzionale del Joy-Con o del Controller Pro e, mentre l'icona circolare con l'icona degli oggetti da collezione è a schermo, appoggiare il personaggio sul sensore NFC della periferica.

Ecco di seguito dove trovare il sensore sui vari controller:

Joy-Con: in corrispondenza dello stick destro

Pro Controller: in alto al centro, in corrispondenza del logo Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite: in corrispondenza dello stick destro

All'attivazione, gli Amiibo permettono di ottenere vari bonus all'interno di Super Mario 3D World. Questo significa che scansionando una statuetta è possibile far apparire a schermo un fungo verde (1UP) utile per ottenere una vita extra, una stella o un potenziamento come la campanella che consente ai protagonisti di trasformarsi in gatti.

Funzioni esclusive di Bowser's Fury

Se in Super Mario 3D World è possibile ottenere solo degli oggetti con gli Amiibo, esistono alcuni personaggi che possono attivare delle funzioni esclusive nell'espansione Bowser's Fury. Parliamo nello specifico di qualsiasi versione di Bowser, che se scansionata permette di attivare a proprio piacimento la furia del personaggio nel gioco e approfittare degli attacchi devastanti dell'enorme creatura per accedere ai collezionabili e alle aree segrete. Sempre nel DLC è possibile utilizzare l'Amiibo di Bowser Jr per generare una potente esplosione in grado di mettere al tappeto qualsiasi nemico nei paraggi.

